Строительство нового ЖК началось на пустыре за ТЦ Metro на ул. Уральской в Самаре

Работы начались в начале 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что построят на пустыре за ТЦ Metro в Самаре. Речь идет о площадке в границах улиц Уральской, Барнаульской, Заусадебной и Поселковой. Освоением участка площадью 46,86 га занимается ООО «СЗ «ССК-Юг».

Судя по информации с сайта дом.рф, в дальнейшем на территории появится ЖК «Легенда». Он будет состоять из трех домов в 24, 25 и 25 этажей. Рядом с высотками появятся детские и спортивные площадки, а также гостевые парковочные места. В проекте также обозначены работы по благоустройству территории.

Напомним, строительство объекта стартовало в начале текущего года. Завершить работы планируется в первом квартале 2025 года.

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