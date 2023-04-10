В Тольятти отмоют и покрасят остановочные павильоны весной 2023 года

Объекты будут приводить в порядок до 30 мая 2023 года Фото: администрация Тольятти

В Тольятти начали приводить в порядок остановочные павильоны. Работы ведутся в рамках месячника по благоустройству. Информацию сообщили в пресс-службе администрации города.

– Работы ведутся в рамках акции «Тольятти – чистый город». Как только позволила погода, подрядчик приступил к их выполнению. На сегодняшний день помыли и очистили от объявлений порядка 206 павильонов, 66 из них были заново покрашены, – рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павел Баннов.

До 22 апреля подрядчик намерен обновить 221 объект, 68 будут покрашены. В дальнейшем работы продолжатся – до 30 мая в порядок приведут 281 павильон, 30 покрасят.

По информации мэрии, 6 апреля также был проведен аукцион по содержанию 493 остановок. Согласно контракту, с 1 июня их будут мыть дважды в неделю.

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