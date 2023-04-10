Почти 40% жителей Самары хотели бы быть космонавтами и полететь в космос

Также сервис узнал, сколько жителей Самары уверенны в лидирующем положении страны в освоении космоса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Дня космонавтики сервис SuperJob решил узнать, сколько жителей Самары хотели бы полететь в космос. Желающих оказалось 38%.

При этом мужчины стать космонавтами мечтают чаще женщин (43% и 32%), самарцы до 34 лет – чаще старшего поколения (45% и 26%), а респонденты с высоким доходом – чаще тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей (46% и 31%).

Также сервис узнал, сколько жителей Самары уверенны в лидирующем положении страны в освоении космоса. Оказывается, их количество выросло. Сейчас 83% считают, что ведущей космической державой страна была во времена Сергея Королева и Юрия Гагарина.

В том, что пик развития космической отрасли пришелся на времена пилотируемой станции «Мир», убеждены 23%, а вот 17% уверенны, что ключевую роль в освоении космоса Россия играет в настоящее время. В лидирующем положении страны сегодня чаще других убеждены горожане от 35 до 44 лет.

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