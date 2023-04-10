Легковушка едва не задавила своего водителя во дворе на ул. Димитрова в Самаре

Автомобиль внезапно покатился вперед и врезался в другую машину Фото: Скриншот с видео

В минувшие выходные в одном из дворов на улице Георгия Димитрова в Самаре произошло необычное происшествие. На запись камеры домофона попало восстание машин. Одна из припаркованных легковушек едва не задавила своего водителя.

На кадрах видно, как автомобилист выходит из машины и направляется в сторону подъезда. В этот момент авто внезапно начинает катиться за ним. Прямо по курсу у легковушки была чья-то «ласточка». Пытаясь избежать ДТП, мужчина решил собой остановить авто. Попытка ожидаемо не увенчалась успехом.

Легковушка протаранила чужую машину. А мужчина едва не оказался зажат между ними. К счастью, он не пострадал. А вот автомобилям, скорее всего, потребуется ремонт. Что стало причиной происшествия, пока не ясно. Самарцы предполагают, что водитель забыл поставить авто на ручник или что он стал жертвой неправильной установки сигнализации с автозапуском.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал