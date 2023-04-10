Традиции важны, но безопасность людей еще важнее Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жителей приграничных районов Курской области попросили не ходить на кладбища на Пасху. Причиной этому стало недавнее ЧП в городе Суджа.

Глава Кореневского района Марина Дегтярева призвала земляков отказаться от массового посещения кладбищ. Она заявила, что понимает важность традиций, но скопление людей в общественных местах сейчас может быть опасно.

Напомним, 2 апреля 2023 года в Судже произошел минометный обстрел со стороны Украины. Пострадали семь человек, в том числе трое детей и девушка-подросток. Как пишет KurskCITY, они получили осколочные ранения легкой и средней тяжести. Все пострадавшие занимались уборкой на местном кладбище.

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