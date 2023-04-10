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НовостиОбщество10 апреля 2023 12:19

Нейросеть Kandinsky 2.1 стала самым быстрорастущим сервисом в мире

За 6 дней - 2 млн уникальных пользователей
Елена ВИДНАЯ
Такие изображения рисует российская нейросеть. Фото: Сбер.

Такие изображения рисует российская нейросеть. Фото: Сбер.

Kandinsky 2.1 — бесплатная генеративная модель стала одним их самых быстрорастущих сервисов искусственного интеллекта (ИИ) в мире. Всего за 4 дня российская нейросеть достигла отметки в 1 миллион уникальных пользователей. Это быстрее результата сервиса ChatGPT от OpenAI, которому потребовалось на это пять дней.

С момента выхода Kandinsky 2.1 было сгенерировано уже более 10 млн изображений, а количество уникальных пользователей достигло 2 млн. На прошлой неделе модель Kandinsky 2.1. попала в топ-5 трендов мировых репозиториев по версии крупнейшего веб-сервиса GitHub.

Kandinsky 2.1 способна за несколько секунд генерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Модель знает 101 язык и открывает новые возможности для творчества: может смешать несколько рисунков, дорисовать изображение, создать картину в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.