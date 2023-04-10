Тольяттиазот подарил спортивное оборудование трем учреждениям дополнительного образования

Предприятие передало подарки детям в рамках благотворительной акции / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Три учреждения дополнительного образования Тольятти получили специализированное оборудование для занятий спортом. Подарки получили детский морской центр имени Е.А. Никонова, школа олимпийского резерва № 5 «Спортивная ходьба» и МБУ ДО «Центр Гранит». Передало их местное предприятие в рамках благотворительной программы «ТОАЗ — детям».

Воспитанникам морского центра подарили снаряжение для игры в лазерлаг. Школа олимпийского резерва получила беговую дорожку и оборудование для имитации занятий греблей.

Что касается МБУ ДО «Центр Гранит», то к началу летних каникул в спортивном комплексе учреждения откроется зал акробатики. Оборудование установят 1 июня 2023 года — после окончания строительства объекта в загородном лагере центра.

— Мы тесно сотрудничаем с учреждениями дошкольного образования и спортивными организациями, оказывая помощь в их оснащении, проведении соревнований, организации досуга учащихся. Направленное оборудование — наш вклад в здоровье детей. Мы хотим, чтобы предстоящие каникулы прошли с пользой: учащиеся оздоровились, научились работать в команде и постигли искусство побеждать, — отметила заместитель гендиректора по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

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