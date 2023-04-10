Снег и гололед нагрянут в Самарскую область перед Пасхой

Самарскую область в середине весны может завалить снегом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода готовит для жителей Самарской области очередной неприятный сюрприз. На этой неделе вновь может напомнить о себе зима. В регионе в преддверии Пасхи ожидаются снег и гололед.

- Во второй половине недели территория Самарской области окажется под влиянием черноморского циклона. Он приведет к резким изменениям погоды. Температура понизится, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, усилится ветер. На дорогах возможно образование гололедицы, - рассказала специалист Приволжского УГМС Надежда Пестрикова.

Тепло продержится в Самарской области до середины рабочей недели. А вот потом погода начнет портиться. В четверг, 13 апреля, местами по региону пройдет небольшой дождь. При этом столбик термометра поднимется до +19 градусов. В пятницу, 14 апреля, синоптики прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, гололед. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Температура воздуха составит +3...+8 градусов, а на севере области — до -2 градусов.

В субботу, 15 апреля 2023 года, в губернии ожидается мокрый снег, снег. Скорость ветра составит 9-14 м/с. На дорогах местами возможна гололедица. По-прежнему будет прохладно — около +2...+7 градусов.

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