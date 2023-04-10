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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 13:01

Сухая трава загорелась в районе Рощинского 10 апреля 2023 года

Площадь пожара составляет 2 га
Анастасия ФИЛАТОВА
На месте работают 16 человек и четыре единицы техники

На месте работают 16 человек и четыре единицы техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в понедельник, 10 апреля 2023 года, около поселка Рощинский в Волжском районе произошел пожар. Там загорелась сухая трава. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 13:45. По прибытии установлено, что севернее Рощинского горит сухая трава. Площадь пожара составляет 2 га, - отметили в оперативном ведомстве.

В настоящее время возгорание тушат 16 человек и четыре единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна.

Напомним, за минувшие выходные в Самарской области произошло более 110 природных пожаров. Чаще всего сухая трава горела в Ставропольском районе. Наибольшие по площади возгорания зафиксировали в Волжском районе.

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