Капитан «Крыльев Советов» может уйти в московский «Локомотив»

Роман Евгеньев может стать одноклубником Дзюбы, Пиняева и Глушенкова. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Столичный «Локомотив» озаботился поиском центрального защитника с российским паспортом на новый сезон. В числе возможных кандидатур рассматривается Роман Евгеньев из самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

- В его контракте прописан выкуп за 200 млн рублей (до января было 35), - уверяет источник.

24-летний Роман Евгеньев перешел в «Крылья» летом 2022 года из московского «Динамо». В январе 2023 года самарский клуб переподписал с ним контракт на улучшенных условиях до лета 2026 года, значительно увеличив сумму отступных. В отсутствие Александра Солдатенкова в этом сезоне Евгеньев несколько раз (в том числе в победном матче с «Сочи») выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Агентом игрока является Павел Андреев. Два других клиента Андреева — Максим Глушенков и Сергей Пиняев перешли из «Крыльев» в «Локомотив» несколько месяцев назад, в декабре 2022 года. Считается, что с Андреевым связаны сотрудничающие с недавних пор с «Локо» экс-функционеры «Чертаново» Юрий Нагорнов и Дмитрий Поляцкин.

Другой центральный защитник «Крыльев» - Илья Гапонов — в матче с «Сочи» забил свой первый гол в РПЛ и заставил бросить курить своего отца.