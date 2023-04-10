Самарских художников приглашают принять участие в новом сезоне фестиваля «ФормART»

Работа самарского художника, победившая в фестивале в 2022 году Фото: правительство Самарской области

В Самаре уличных художников приглашают принять участие в четвертом сезоне фестиваля стрит-арта «ФормART». В 2023-м он посвящен Году педагога и наставника. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Тема фестиваля — «Сила знания». Молодым художникам предлагают создать граффити на одну из следующих тематик: «Мой учитель», «Роль наставника, повлиявшего на личное и профессиональное развитие», «Образ учителя и наставника в искусстве», «Знание — сила», «Современные технологии в образовании». Специальная номинация — «Киров 650», которая посвящена юбилею города. Принять участие в ней сможет любой желающий из других регионов ПФО.

Участниками фестиваля могут стать как профессиональные стрит-арт художники, так и художники-любители от 18 до 35 лет. Для этого нужно заполнить заявку на сайте проекта до 30 апреля 2023 года. Авторы лучших работ смогут воплотить свои идеи на стенах зданий летом 2023 года. Имена победителей озвучат в августе. Обладатели с 1 по 3 место получат гранты в 100, 150 и 200 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал