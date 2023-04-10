Некачественную питьевую воду обнаружили в селе Подстепки Самарской области

По данным регионального ОНФ, жители поступают к медикам с симптомами острой кишечной инфекции. Фото: ОНФ Самарская область

Жители ЖК «Солнечный» в селе Подстепки пожаловались на плохую питьевую воду. Они отмечают, что ее качество оставляет желать лучшего, а проблема не решается на протяжении долгого времени. Информацию сообщили в ОНФ Самарской области.

– Эксперты Народного фронта активно включились в работу и лично убедились в катастрофичности ситуации: рядом с новостройками разливается зловонное канализационное озеро, питьевая вода имеет странный цвет и запах, – поделились в пресс-службе Народного фронта.

Отмечается, что к домам осуществляется подъем воды, но не в полном объеме. 4-5 апреля 2023 года подошли 3 цистерны с водой. При этом в поселке проживают 2,5 тыс. человек.

– В больницы сельского поселения поступают жители с симптомами острой кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились уже более 70 человек из них 27 детей. Угроза заражения сохраняется, – поясняют в региональном ОНФ.

Активисты уже направили обращение в прокуратуру Ставропольского района.

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