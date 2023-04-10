Завод «Луч» наращивает объем продаж в Самарской области благодаря господдержке

Мощность производства завода составляет 70 тыс. изделий в месяц. Фото: vk.com/vstz_luch

Господдержка помогает развивать предприятия Самарской области. Одно из них – завод «Луч», который занимается выпуском энергосберегающего светотехнического оборудования. В этом году предприятию помог льготный займ в размере 20 млн. рублей от Фонда развития промышленности. Рециркуляторы завода получили удостоверение Росздравнадзора как медицинские приборы.

– Срок окончания действия льготного займа пришелся на начало СВО, когда все банки приостановили кредитные линии, поставщики убрали отсрочки, а покупатели перестали предоставлять предоплату. Тогда мы обратились к министру экономического развития Дмитрию Богданову за помощью в сложившейся ситуации, – рассказал генеральный директор завода «Луч» Константин Лазарев.

Сейчас мощность завода составляет 70 тысяч изделий в месяц, а количество работников растет – сегодня штат насчитывает свыше 200 человек. Одновременно с этим завод наращивает объем продаж – за 2022 год объем реализации продукции вырос до 17%.

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