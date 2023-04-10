В Самаре Волга окрасилась в красный цвет 10 апреля 2023 года

Необычный пейзаж попал на камеру Фото: Ольга НОВИКОВА

В понедельник, 10 апреля 2023 года, жители Самары наблюдали красивую картину. Волга временно изменила цвет. Красочными фотографиями горожане поделились с «КП-Самара».

На кадрах видно, что гладь воды приобрела красный оттенок. Аналогичные оттенки можно было наблюдать на горизонте – небо также окрасилось в яркие краски. По словам очевидцев, многие самарцы сегодня провели вечер на набережной. Приятной прогулке способствовал не только красивый пейзаж, но и теплая погода.

К сожалению, жителям губернии не долго осталось радоваться теплым дням. Синоптики обещают резкую перемену погоды, которая произойдет уже к концу недели. В регионе ожидаются низкие температуры, дождь и мокрый снег.

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