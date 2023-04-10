Связал себе руки и позвонил в службу спасения: в Тольятти мужчина инсценировал ограбление, чтобы не попасться на кражах

В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычная криминальная история произошла в Тольятти. На одном из местных складов было совершено ограбление: неизвестные напали на менеджера, ударили его, связали руки. А позднее выяснилось, что нападение – не более, чем инсценировка. Подробности сообщили в прокуратуре города.

Главным героем этой истории стал региональный менеджер организации, которая занимается хранением промышленных товаров. С июля 2021 года по сентябрь 2022 года он воровал со склада табачные изделия. Сумма ущерба превысила 4 млн. рублей. В какой-то момент мужчина побоялся, что его поймают, и придумал план.

Он пришел на склад, погрузил коробки из-под табака в фургон и попросил ничего не подозревающего мужчину ударить его пластиковой трубой в плечо. После этого менеджер повредил свой телефон, связал себе руки упаковочной лентой, позвонил в 112 и сообщил о нападении. Радовался креативщик недолго: вскоре его затею раскрыли следователи.

В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по статьям: 158 УК РФ «Кража», 306 УК РФ «Заведомо ложный донос, совершенный с искусственным созданием доказательств обвинения». Он находится под подпиской о невыезде.

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