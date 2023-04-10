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НовостиОбщество10 апреля 2023 17:37

Более 80 тысяч жителей Самары приняли участие в городских субботниках в апреле 2023 года

Работы по благоустройству города еще продолжаются
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В рамках месячника территории очищают от веток и листвы, а мусор собирают и вывозят

В рамках месячника территории очищают от веток и листвы, а мусор собирают и вывозят

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 апреля 2023 года в Самаре стартовали традиционные городские субботники. За это время участие в них приняли более 80 тысяч человек. Информацию сообщили в городской администрации.

– В уборке принимают участие муниципальные предприятия, подрядчики, УК, ТСЖ, ЖСК и другие обслуживающие организации. К месячнику по благоустройству присоединяются государственные и муниципальные служащие, сотрудники предприятий, образовательных учреждений, волонтерские и другие общественные организации и движения, активные жители города, – поделились в мэрии.

5 апреля состоялся традиционный средник, участие в котором приняли свыше 13 тысяч человек. Участниками субботника 8 апреля стали почти 40 тысяч горожан.

Работы ведутся в парках, скверах и других общественных пространствах. Самарцы очищают территории от веток и листвы, вывозят мусор и выполняют ряд других работ.

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