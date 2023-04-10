Гленн Бейл из «Крыльев Советов» высказался о возможном получении им российского паспорта

Гленн Бейл не исключает возможности стать россиянином. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Голландский легионер самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл обтекаемо ответил на вопрос о вероятности получения им российского гражданства. По его словам, он такой возможности не исключает, но при определенных условиях.

- Возможно, я задумаюсь о получении российского паспорта, если «Крылья» дадут мне новый контракт. Пока что у меня нет нового контракта, - приводит слова Бейла «Чемпионат».

На самом деле новый контракт голландец получил совсем недавно, в декабре 2022 года. Действующее соглашение рассчитано до 2025-го.

При этом подданный Королевства Нидерланды активно изучает русский язык, ведет на русском свой телеграм-канал, дает по-русски интервью и даже к месту и с правильным произношением употребляет ненормативную лексику. Потому вопрос о его намерении стать гражданином России вполне оправдан. Болельщики «Крыльев» точно не были бы против.

Ранее сообщалось, что оформить российский паспорт в «Крыльях» намерен бразилец Фернандо Костанца.