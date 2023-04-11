Самарцы пожаловались на большую свалку на проспекте Карла Маркса

Новая свалка привлекает безответственных граждан. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители пожаловались на большую свалку. Специалисты не спешат убирать мусор и обрезанные деревья.

В социальных сетях пользователи опубликовали кадры с участка на проспекте Карла Маркса. Местные жители отмечают, что после обрезки деревьев рабочие оставили бревна и сухие ветки возле мусорных контейнеров. Судя по всему, остальные горожане решили, что теперь мусор можно складировать на импровизированной свалке.

В комментариях самарцы подчеркивают, что сталкиваются с такой проблемой повсеместно. Жители ближайших домов подчеркнули, что уже отправляли запрос, но не получили ответ.

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