Жители Самарской области написали «Тотальный диктант» 8 апреля 2023

Диктант призван популяризировать русский язык. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 8 апреля 2023 года, в Самарской области прошла просветительская акция «Тотальный диктант». Она состоялась уже в 20-й раз.

— Одной из главных площадок проведения акции стала Самарская областная научная библиотека. Там очно диктант написали около 80 человек, — рассказали в региональном минкульте.

Напомним, диктант призван популяризировать русский язык, автором текста в этом году стал номинант премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко. Он написал текст о русском путешественнике и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В областной библиотеке текст читал руководитель театра «Грань» Денис Бокурадзе. Он отметил, что текст содержит сложные и интересные слова и глубокую смысловую нагрузку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.