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НовостиОбщество11 апреля 2023 4:24

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Самаре в апреле 2023

Больше всего готовы платить менеджеру по продажам корпоративным клиентам
Ирина СИНЕГУБОВА
Замыкает топ-3 вакансия клиентского менеджера в банк.

Замыкает топ-3 вакансия клиентского менеджера в банк.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии и отобрал самые высокооплачиваемые предложения апреля в Самаре.

Так, больше всего готовы платить менеджеру по продажам корпоративным клиентам. Сотруднику предлагают зарплату до 112 тысяч рублей, полис ДМС и компенсацию сотовой связи.

А вот менеджер проектных продаж керамических изделий и сантехники может получать от 100 тысяч рублей без учета премий. Замыкает топ-3 вакансия клиентского менеджера в банке, предлагается от 76 тысяч рублей, полис ДМС, обучение, корпоративная пенсионная программа и выгодная ставка по ипотеке.

Также в рейтинг вошли вакансия технолога-конструктора корпусной мебели (от 75 тысяч рублей) и менеджера по продажам компрессорного оборудования (от 60 тысяч рублей).

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