В Самаре представили новый проект «Шаг вперед» для детей с ограниченными возможностями

В городе прошел круглый стол. Фото: Самарская областная детская библиотека

В Самарской областной детской библиотеке представили новый проект «Шаг вперед». Он нацелен на помощь детям с ограниченными возможностями.

По информации пресс-службы библиотеки, в апреле состоялся круглый стол «Не особенные дети», на котором представляли новые проекты и обсуждали дальнейшую работу. Также во время встречи продемонстрировали книгу «Раненая мама», в которой показан взгляд изнутри проблемы и то, как родители проживают трудности.

Проект «Шаг вперед» для детей с аутизмом помогает семьям с детьми с ОВЗ. Родителями оказывают необходимую помощь.

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