Автобус между Жигулевском и Самарой пустят с 17 апреля 2023

Отправление запланировано с остановки Могутовая в 7:00 с заездом на автовокзал. Фото: администрация Жигулевска

Уже с понедельника, 17 апреля 2023 года, в Самарской области начнет курсировать новый автобус, который свяжет Жигулевск с Самарой.

Речь идет о межмуниципальном маршруте № 607д. Перевозчиком является ООО "Жигулевское автотранспортное хозяйство". Вместимость автобуса составляет 19 человек, пока он будет выполнять один рейс ежедневно.

Отправление запланировано с остановки Могутовая в 7:00 с заездом на автовокзал. А из Самары автобус будет отправляться в 11:00 с остановки ж\д вокзала. За проезд нужно будет заплатить 300 рублей водителю автобуса (билеты будет продавать только он).

— После изучения пассажиропотока перевозчик готов увеличить количество рейсов и скорректировать график движения, чтобы жителям было максимально удобно, — пояснили в администрации Жигулевска.

Все вопросы можно уточнить по телефону: 8-996-733-48-51.

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