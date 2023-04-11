В Самарской области на 27% увеличился спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства

Руководители востребованы в новых сотрудниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области аналитики провели исследование и отследили динамику вакансий в сфере сельского хозяйства. Спрос на сотрудников вырос на 27%.

По информации сервиса hh.ru, только за последние три месяца компании разместили почти 30 тысяч вакансий в сфере сельского хозяйства. В регионах спрос на работников в среднем вырос на 31%, а в Самарской области на 27%. Востребованы менеджеры по продажам, агрономы, водители, сервисные инженеры и ветеринары.

Средняя зарплата на предприятиях составила почти 46 тысяч рублей. Год назад – 44 тысячи рублей. При этом оператору по ветеринарной обработке готовы платить до 40 тысяч рублей.

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