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НовостиОбщество11 апреля 2023 5:35

В Самарской области инспекторы задержали двух наркоторговцев

Мужчина и женщина ехали из Москвы
Алена ПРОВКИНА
Сверток нашли в рюкзаке. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сверток нашли в рюкзаке. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» инспекторы задержали двух наркоторговцев. Пара ехала из Москвы в Оренбург.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники госавтоинспекции остановили микроавтобус. Во время остановки два пассажира заметно занервничали. Правоохранители провели осмотр и нашли у граждан наркотические вещества в рюкзаке.

Изъятый сверток отправили экспертам. Исследование подтвердило наличие запрещенных веществ. Мужчина пояснил, что наркотики купил для продажи в Оренбурге. Возбуждено уголовное дело.

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