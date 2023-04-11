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НовостиОбщество11 апреля 2023 5:42

Власти Самары обсудили вывоз мусора, который собирают в ходе месячника по благоустройству

На данный момент все необходимые муниципальные контракты заключены
Ирина СИНЕГУБОВА
Помимо этого, ведется ликвидация несанкционированных свалок.

Помимо этого, ведется ликвидация несанкционированных свалок.

Фото: администрация Самары

На совещании в администрации Самары обсудили вывоз мусора, собранного в ходе месячника по благоустройству. Отходы должны доставляться до специализированных мест утилизации.

— Муниципальные службы должны своевременно вывозить собранный на средниках и субботниках мусора. Глав районов прошу следить за содержанием контейнерных площадок и вместе с регоператором обеспечивать уборку накоплений, — отметила глава города Елена Лапушкина.

На данный момент все необходимые муниципальные контракты заключены, мусор вывозят на специализированные места складирования отходов. Помимо этого, ведется ликвидация несанкционированных свалок.

В ходе совещания главы районов рассказали о дальнейших планах по благоустройству территорий. Так, глава Куйбышевского района Алексей Коробков отметил, что помимо общих работ в рамках месячника, планируется реконструкция клумб и высадка цветов и многолетних растений