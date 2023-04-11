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НовостиОбщество11 апреля 2023 6:02

В Самарской области проводят рейды в охотничьих угодьях

В регионе открылся весенний сезон охоты
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники провели рейды. Фото: пресс-службы Росгвардии

Сотрудники провели рейды. Фото: пресс-службы Росгвардии

В Самарской области сотрудники росгвардии проводят рейды в охотничьих угодьях. За выходные проверили порядка 150 охотников.

По информации пресс-службы управления Росгвардии по региону, в губернии вновь открылся весенний сезон охоты на пернатую дичь. На территориях провели рейдовые мероприятия. Сотрудники провели профилактику нарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. Самым распространенным нарушением является охоты с подхода, без подсадной утки или манка.

Сотрудники составили 15 административных протоколов, 2 из которых за игнорирование правил хранения и ношения оружия.

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