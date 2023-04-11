Около 44 тысяч детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Самарской области летом 2023

Сегодня в Самарской области проживает свыше 400 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом 2023 года детские оздоровительные лагеря Самарской области примут почти 44 тысячи детей. В этом году по поручению губернатора увеличили охват детей, которые могут отдохнуть и поправить здоровье.

— Традиционно летняя оздоровительная кампания начнется в регионе 1 июня. В период нее будут работать 702 организации. Из них 45 загородных и санаторных, 655 лагерей дневного пребывания при школах, а также лагеря платочного типа, — рассказали в региональном правительстве.

Отмечается, что сегодня в Самарской области проживает свыше 400 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Этим летом в детских оздоровительных лагерях смогут отдохнуть почти 44 тысячи, а в рамках государственных контрактов более 20 500 детей. Это почти на 1500 больше по сравнению с прошлым годом. В их числе есть 8800 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Льготные путевки будут предоставляться с частичной оплатой стоимости родителями через социальный портал Супрема63.ру. Родительский взнос составит от 40% до 50% от стоимости путевки. В 2023 году расценки от 8341 рубля – для летних лагерей и 13 528 рублей – для санаторных лагерей с оказанием оздоровительных процедур.

Бронирование путевок в 2023 году запланировано на 20-22 апреля. Льготная путевка предоставляется детям региона 1 раз в течение лета. Дополнительную информацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону «горячей линии»: 956-02-84.

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