В Самарской области жители смогут проголосовать за рисунки юных земляков

Ребятам представили свои работы/ Рисунок: Музей Победы, Баннова Мария

В Самарской области местных жителей пригласили проголосовать за работы юных земляков. Ребята опубликовали свои работы на сайте Музея Победы.

По информации пресс-службы музея, дети приняли участие в Международном детском конкурсе-фестивале «Мои герои. Музыка Победы». Мероприятие посвятили памяти музыкантов, композиторов и артистов времен Великой Отечественной войны. Экспозиция смогла объединить более 3 тысяч рисунков, которые прислали из разных регионов страны.

Специалисты отмечают, что среди самых активных участников - ребята из Самарской области. Авторы, набравшие больше всего лайков, станут победителями в номинациях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.