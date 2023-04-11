Бизнесмену из Тольятти назначили обязательные работы за отказ снести незаконные строения

Даже штрафы не мотивировали руководство организации освободить участок от незаконных строений. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Комсомольском районе Тольятти за отказ освобождать незаконно занятую территорию директора фирмы привлекли к уголовной ответственности и назначили ему 180 часов обязательных работ.

— Организация, занимающаяся продажей строительных материалов, возвела на земельном участке площадью 4290 кв. м несколько незаконных объектов. Суд обязал демонтировать возведенные объекты, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы предупреждали руководителя о необходимости исполнить решение суда, привлекали его к административной ответственности. Однако даже штрафы не мотивировали руководство организации освободить участок от незаконных строений.

Так как в установленный в добровольный срок директор фирмы так и не приступил к сносу зданий и сооружений, его привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 180 часов.

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