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НовостиОбщество11 апреля 2023 6:38

Бизнесмену из Тольятти назначили обязательные работы за отказ снести незаконные строения

Суд обязал демонтировать возведенные объекты, но директор фирмы игнорировал решение
Ирина СИНЕГУБОВА
Даже штрафы не мотивировали руководство организации освободить участок от незаконных строений.

Даже штрафы не мотивировали руководство организации освободить участок от незаконных строений.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Комсомольском районе Тольятти за отказ освобождать незаконно занятую территорию директора фирмы привлекли к уголовной ответственности и назначили ему 180 часов обязательных работ.

— Организация, занимающаяся продажей строительных материалов, возвела на земельном участке площадью 4290 кв. м несколько незаконных объектов. Суд обязал демонтировать возведенные объекты, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы предупреждали руководителя о необходимости исполнить решение суда, привлекали его к административной ответственности. Однако даже штрафы не мотивировали руководство организации освободить участок от незаконных строений.

Так как в установленный в добровольный срок директор фирмы так и не приступил к сносу зданий и сооружений, его привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 180 часов.

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