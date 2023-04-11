«Тотальный диктант» прошел на площадке ДК «Тольяттиазот» в апреле 2023 года

Участие в акции приняли представители совета молодежи завода и редакции корпоративного издания «Волжский химик» / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот поддержал всероссийскую акцию «Тотальный диктант». Предприятие организовало урок грамотности на площадке одноименного ДК. Участие в нем приняли представители совета молодежи завода и редакции корпоративного издания «Волжский химик».

В 2023 году автором текста для диктанта стал писатель, журналист, номинант премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и НОС» Василий Авченко. Это был рассказ о жизни путешественника и этнографа Владимира Арсеньева. Участники акции написали третью часть «Экология по Арсеньеву. Урок третий».

Читала текст актриса театра «Вариант» Екатерина Ильюк. Работы участников диктанта проверят ведущие эксперты-филологи Тольятти. Результаты станут известны после 17 апреля 2023 года. Найти их можно будет на сайте проекта.

Напомним, площадку «Тотального диктанта» организуют во Дворце культуры уже четвертый год подряд. За это время свою грамотность проверили люди самых разных профессий – химики, учителя, медики, а также студенты и пенсионеры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.