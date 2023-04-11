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НовостиОбщество11 апреля 2023 6:59

Рыбак поймал огромного сома в Самарской области в апреле 2023 года

Речной монстр потянул на более чем 37 кг
Анастасия ФИЛАТОВА
Внушительный трофей занял всю ванну в доме рыбака / Фото: vk.com/fish_nsk

Внушительный трофей занял всю ванну в доме рыбака / Фото: vk.com/fish_nsk

Рыбаки Самарской области продолжают хвалиться в соцсетях своими внушительными уловами. На днях местный житель стал обладателем огромного трофея. Он поймал речного монстра. Чтобы достать сома из воды, мужчине пришлось попотеть.

- Сорок минут борьбы, и этот монстр в лодке. Долгожданный трофей, - прокомментировал рыбак.

Где именно рыбачил, самарец не рассказал. Видимо, чтобы в заветное место не рванули конкуренты. Отпускать сома обратно в воду мужчина не стал – привез к себе домой. Рыбина заняла всю ванну. Вес донного чудовища составил более 37 кг.

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