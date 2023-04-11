В Самаре местный житель оформил на друга рассрочку в 145 тысяч рублей

Мужчина понесет уголовную ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель попросил своего друга оформить рассрочку, чтобы совершать покупки в интернете. Общая сумма задолженности составила 145 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший работал сборщиком заказов и подружился с коллегой. Через месяц новый друг попросил оформить рассрочку на покупку двух телефонов и товаров для автомобиля. После получения товара мужчина сдал технику в ломбард и перестал выходить на связь. Через год потерпевший получил иск от банка за неуплату займа.

Злоумышленников удалось задержать. Мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

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