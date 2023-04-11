Реконструкцию 2-й очереди набережной в Тольятти планируют завершить до марта 2024

В ходе реконструкции сохранят исторические чугунные ограждения и часть элементов отделки. Фото: министерство строительства Самарской области

В Тольятти продолжается реконструкция 2-й очереди набережной Автозаводского района, которая составит 662 889 кв. м. Завершить ее планируется в первом квартале 2024 года.

— Продолжится строительство променадов на двух уровнях, на склоне разместится масштабный ландшафтный парк, где зимой будут устраиваться горки для катания на тюбингах, — рассказали в министерстве строительства Самарской области.

В ходе реконструкции сохранят исторические чугунные ограждения и часть элементов отделки. А масштабная реконструкция парапетной стены основного променада набережной будет выстроена практически заново.

Сейчас ведутся работы по устройству резервуара, водоотведения и ливневой канализации ,демонтажу железобетонных колонн, засыпке плескательного бассейна. Отмечается, что благодаря территория второго этапа приобретет характер транспортно-пересадочного узла набережной с устройством большой автопарковки и остановок общественного транспорта.

Напомним, строительство набережной ведется в три этапа. В результате будет облагорожено 3,12 км прибрежной территории общей площадью 60 га.

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