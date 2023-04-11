Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 7:29

Реверсивное движение ввели на участке трассы М-5 в Самарской области 11 апреля 2023

В течение дня проезд по дороге может быть затруднен
Анастасия ФИЛАТОВА
Движение скорректировали на время восстановления дорожного покрытия

Движение скорректировали на время восстановления дорожного покрытия

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 11 апреля 2023 года, на 960 км трассы М-5 «Урал» в Самарской области ввели реверсивное движение. Это участок федеральной дороги в Жигулевске.

- Реверсивное движение организовано в связи с проведением работ по восстановлению покрытия. В течения дня на участке возможно затруднение движения транспорта, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки. Также водителей призывают соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.