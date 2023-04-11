Реверсивное движение ввели на участке трассы М-5 в Самарской области 11 апреля 2023

Движение скорректировали на время восстановления дорожного покрытия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 11 апреля 2023 года, на 960 км трассы М-5 «Урал» в Самарской области ввели реверсивное движение. Это участок федеральной дороги в Жигулевске.

- Реверсивное движение организовано в связи с проведением работ по восстановлению покрытия. В течения дня на участке возможно затруднение движения транспорта, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки. Также водителей призывают соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

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