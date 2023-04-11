В Самаре мошенники потребовали от девушки деньги за преступление отца

Мошенники перестали выходить на связь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница стала жертвой мошенников. Злоумышленники сообщили, что отец девушки совершил преступление.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее отец совершил преступление. Чтобы избежать наказания, девушку попросили перевести деньги на указанный счет. Потерпевшая направила на чужой счет 15 тысяч рублей.

После перевода собеседник перестал выходить на связь. Когда девушка позвонила отцу, выяснилось, что она стала жертвой злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

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