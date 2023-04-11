В Самарской области стали брать автокредиты в два раза чаще, чем год назад

Популярность автокредитов растет. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Российские банки отмечают значительный рост числа автокредитов в первом квартале 2023 года по сравнению с ситуацией год назад, в период с января по март 2022 года. Своей статистикой поделился банк ВТБ. Рост автокредитования в банке за эти периоды – двукратный. Причем самым активным оказался последний месяц квартала, на который пришлось почти половина всех выдач с начала года и в два раза больше, чем результат подразделения в феврале.

Средняя сумма одного автокредита в регионе по итогам квартала составила 1 млн рублей, практически не изменившись по отношению к прошлому году.

Самым востребованным автомобильным брендом в регионе, как и в целом по России, традиционно является Lada – на нее пришлась треть от всех выдач банка в Самарской области в январе-марте. Интерес к китайским брендам в первом квартале вырос в два раза. На долю Chery, Haval и Omoda пришлось 12% от всех выдач.

- С начала года мы наблюдаем положительную динамику регионального авторынка, что демонстрируют и наши результаты. Выдачи за январь – март более чем в 2 раза превосходят результаты аналогичного периода прошлого года и по количеству сделок и по объему. Половина всех залоговых сделок в Самарской области пришлась в этот период на автомобили с пробегом. Мы ожидаем, что по мере расширения ассортимента брендов новые транспортные средств будут наращивать свои позиции в общих продажах и рынок вернется к сбалансированным значениям, – комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.