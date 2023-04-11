Участковые Самарской области получили награду за спасение пенсионера из горящего дома

Напарники выбили окно, вынесли пенсионера и привели его в чувство. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

За смелый поступок участковые Клявлинского района Самарской области победили в номинации «Спасательный круг» Всероссийского проекта «Героям – быть!». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Данис Гиззатов и Денис Денисов патрулировали в 2021 году территорию и заметили дым около одного из домов, в котором живет пожилая пара. Вызвав пожарных и скорую помощь, они спасли пенсионера из горящего дома. В тот день дома был только мужчина, который надышался дымом и не ориентировался в пространстве. Напарники выбили окно, вынесли пенсионера и привели его в чувство.

Полицейские во время получения награды отметили, что не считают себя героями, для них главное быть небезразличными людьми. Дочь спасенного жителя района написала благодарственное письмо. В нем она поблагодарила полицейских за профессионализм и смелость.

— Ангелами-хранителями для моего отца оказались участковые. Спасибо вам за стойкость, смелость, профессионализм, доброе сердце и светлую душу, — написала женщина.

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