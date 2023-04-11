Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 8:30

В Самаре на улице Кирова забыли положить асфальт

Площадку уже подготовили
Алена ПРОВКИНА
Работы не продолжили. Фото: "Честная Самара"

Работы не продолжили. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители пожаловались на участок, на котором забыли уложить асфальт. Дорога расположена на пересечении улиц Кирова и Ставропольской.

Судя по опубликованным кадрам, участок засыпали щебенкой. Пользователи в социальных сетях отмечают, что территорию раскопали и не доделали ремонт дорожного полотна. Спустя несколько месяцев работа не продолжили. Местные жители попросили обратить внимание на ситуацию.

Напомним, специалисты предоставили список самых частых жалоб. На первом месте – качество дорожного полотна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.