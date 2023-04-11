В Самаре на улице Кирова забыли положить асфальт

Работы не продолжили. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители пожаловались на участок, на котором забыли уложить асфальт. Дорога расположена на пересечении улиц Кирова и Ставропольской.

Судя по опубликованным кадрам, участок засыпали щебенкой. Пользователи в социальных сетях отмечают, что территорию раскопали и не доделали ремонт дорожного полотна. Спустя несколько месяцев работа не продолжили. Местные жители попросили обратить внимание на ситуацию.

Напомним, специалисты предоставили список самых частых жалоб. На первом месте – качество дорожного полотна.

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