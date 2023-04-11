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НовостиОбщество11 апреля 2023 8:49

Самарское УФАС наложило на компании Кошелева штрафы в размере 78 млн рублей

Антимонопольный орган выявил картельный сговор на аукционах
Ирина СИНЕГУБОВА
Электронные подписи были выданы одному лицу от имени обеих организаций.

Электронные подписи были выданы одному лицу от имени обеих организаций.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

АО «Кошелев-Проект» и АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара» оплатили штрафы на общую сумму 78 миллионов рублей. Все дело в картельном сговоре на аукционах. Об этом сообщает УФАС по Самарской области.

В сентябре 2021 компании совместно готовились к электронным аукционам и договорились о закупках на строительство автодорог и школ. Сотрудники антимонопольной службы выявили, что электронные подписи были выданы одному лицу от имени обеих организаций.

Помимо этого, заявки Обществ подавались в один день и являются идентичными по содержанию и оформлению. А при участии в закупках хозяйствующие субъекты делали минимальное количество ценовых предложений, и компания могла заключать контракты с заказчиком по цене, минимально отличающейся от начальной цены либо равной ей.

Еще одно нарушение связано с тем, что проектно-сметная документация по всем объектам закупки разрабатывалась участниками торгов, а не заказчиком с учетом муниципальных нужд. Самарское УФАС наложило штраф на АО «Специализированный застройщик «Кошелев-Проект Самара» в размере 64,4 млн рублей и на АО «Кошелев-Проект» 14,28 миллионов рублей. Штрафы уже полностью оплачены.

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