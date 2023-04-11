Самарское УФАС наложило на компании Кошелева штрафы в размере 78 млн рублей

Электронные подписи были выданы одному лицу от имени обеих организаций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

АО «Кошелев-Проект» и АО «СЗ «Кошелев-Проект Самара» оплатили штрафы на общую сумму 78 миллионов рублей. Все дело в картельном сговоре на аукционах. Об этом сообщает УФАС по Самарской области.

В сентябре 2021 компании совместно готовились к электронным аукционам и договорились о закупках на строительство автодорог и школ. Сотрудники антимонопольной службы выявили, что электронные подписи были выданы одному лицу от имени обеих организаций.

Помимо этого, заявки Обществ подавались в один день и являются идентичными по содержанию и оформлению. А при участии в закупках хозяйствующие субъекты делали минимальное количество ценовых предложений, и компания могла заключать контракты с заказчиком по цене, минимально отличающейся от начальной цены либо равной ей.

Еще одно нарушение связано с тем, что проектно-сметная документация по всем объектам закупки разрабатывалась участниками торгов, а не заказчиком с учетом муниципальных нужд. Самарское УФАС наложило штраф на АО «Специализированный застройщик «Кошелев-Проект Самара» в размере 64,4 млн рублей и на АО «Кошелев-Проект» 14,28 миллионов рублей. Штрафы уже полностью оплачены.

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