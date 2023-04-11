Свободные места в детсадах распределят в Самаре 14 апреля 2023 года

Распределение мест в садиках пройдет в автоматизированном порядке Фото: администрация Самары

В пятницу, 14 апреля, в Самаре состоится очередное распределение свободных мест в детсадах на 2022-2023 учебный год. Этот процесс пройдет в автоматизированном порядке, сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Родителей просят перепроверить данные в электронных заявлениях на портале образовательных услуг es.asurso.ru или es2p.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений»). При обнаружении неточностей следует обращаться в МФЦ.

О предоставлении места для ребенка родителям сообщат сотрудники детского сада. Результаты распределения можно будет узнать и самостоятельно через портал образовательных услуг. В случае согласия с предоставленным местом нужно будет в течение 10 дней подать письменное подтверждение в дошкольное учреждение. В обратном случае – обращаться в МФЦ.

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