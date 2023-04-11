Дополнительные остановки назначили электричке «Жигулевское море – Самара» с 15 апреля

Речь идет о пригородном поезде № 6012/6011 Жигулевское Море (08:05) – Самара (10:05). Фото: АО "Самарская ППК"

С ближайшей субботы, 15 апреля 2023 года, электрички будут делать 9 дополнительных остановок на пути из Жигулевского моря в Самару. Об этом сообщили в Самарской пассажирской пригородной компании.

Следовательно изменилось и расписание электричек. Речь идет о пригородном поезде № 6012/6011 Жигулевское Море (08:05) – Самара (10:05). Теперь он проследует по измененному расписанию, отправляясь в 07:51 и прибывая в областной центр в 10:05.

Электричка будет делать следующие дополнительные остановки: Канал, Пискалы, о.п.125 км, пл.им В.Грушина, Мастрюково, Курумоч, о.п.151 км, о.п.154 км, Царевщина. У жителей региона появилась дополнительная возможность попасть в Самару.

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