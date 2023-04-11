Дороги перекроют в районе набережной в Самаре из-за космического полумарафона 15 апреля 2023

Временно нельзя будет проехать по Волжскому проспекту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 15 апреля 2023 года, в Самаре состоится космический полумарафон. Его трасса будет пролегать вдоль набережной Волги. На время проведения спортивного мероприятия движение транспорта там будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 3:00 до 14:30 15 апреля 2023 года нельзя будет ездить по Волжскому проспекту от Вилоновской до Маяковского. А с 6:00 до 14:30 – по улице Максима Горького от Венцека до Вилоновской, по улице Вилоновской от Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной и по улице Лесной от Первомайской до Осипенко.

Схема перекрытия движения из-за космического полумарафона Фото: администрация Самары

На этих же участках улиц временно запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничение будет действовать с 22:00 14 апреля до 14:30 15 апреля.

Кроме того, с раннего утра и до 14:30 15 апреля 2023 года изменят схему движения автобусы № 61 и 261. Подробнее о том, как будет ходить общественный транспорт, можно узнать здесь.

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