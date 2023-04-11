В Самаре 36 домов подключили к централизованному водоснабжению с начала 2023 года

В этом году в ресурсную компанию поступило 99 заявлений. Фото: «РКС-Самара»

За три месяца 2023 года централизованное водоснабжение появилось еще в 36 самарских домах в рамках программы «Вода с улицы - в дом». Об этом сообщили в «РКС-Самара»

Жители подключают холодное водоснабжение на персональных условиях. В этом году в ресурсную компанию поступило 99 заявлений. Напомним, у жителей Самары есть такая возможность уже шестой год.

Отмечается, что водоразборные колонки давно превратились в источник грязи, наледи и антисанитарии. На сегодняшний день в Самаре осталось около 300 колонок. После проведения водопровода во все дома их постепенно планируют насовсем вывести из эксплуатации. В Красноглинском районе сейчас не осталось ни одной штуки.

Желающим поучаствовать в программе нужно обратиться в производственно-коммерческую службу «РКС-Самара». Специалисты изучат технические условия участка, рассчитают стоимость работ и подберут удобный вариант. С начала действия программы больше 2100 самарских домов уже подключились к городскому водопроводу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.