Кондитер из Самары будет бороться за миллион рублей на кулинарном шоу

Александра представила свою работу на шоу. Фото: "Пятница!"

Самарский кондитер примет участие в реалити-щоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым. В шоу пекари будут соревноваться за титул лучшего кондитера страны.

По информации пресс-службы телеканала «Пятница!», победитель в реалити-шоу получит один миллион рублей. В новом сезоне специалисты будут готовить сладости из разных стран. На кастинг участники принесли свои работы, посвященные культуре Вьетнама. Среди претендентов – 31-летняя Александр Оксюта из Самары.

Девушка принесла торт в виде вьетнамской лодочки из фисташкового бисквита и шоколадно-ореховой начинки. О том, пройдет или Александра в финал, станет известно 11 апреля в 20:00.

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