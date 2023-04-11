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НовостиОбщество11 апреля 2023 9:56

Гаражный массив на ул. Советской Армии в Самаре начали готовить к сносу

Собственников гаражей попросили освободить территорию
Анастасия ФИЛАТОВА
Если владельцы не исполнят требование, гаражи снесут в принудительном порядке

Если владельцы не исполнят требование, гаражи снесут в принудительном порядке

Фото: Архив "КП"

В Самаре планируют снести еще один гаражный массив. Он расположен в границах улиц Промышленности, Советской Армии и Южного проезда.

Недавно владельцы гаражей начали получать уведомления о предстоящем сносе. Их расклеили на самих боксах. Собственников попросили освободить территорию в установленный срок. Как пишет 63.ру, если они так и не сделают этого, гаражи снесут в принудительном порядке.

Насколько известно, ранее владельцы гаражей на улице Советской Армии обращались в мэрию Самары, чтобы узаконить свои постройки. Однако получили отказ. Члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки дали отрицательное заключение.

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