Пенсионерка напала с булыжником на чужую машину на ул. Фадеева в Самаре

Самарчанка могла "избить" чужое авто, выполняя инструкции телефонных мошенников Фото: Скриншот с видео

На днях около поликлиники № 15 на улице Фадеева в Самаре произошло необычное происшествие. Пожилая женщина напала там на припаркованную машину. Она схватила булыжник и несколько раз бросила в авто, разбив лобовое стекло. Момент попал на запись видеокамеры.

Очевидцы были шокированы подобным поведением. Они пытались вразумить женщину, но та на их возмущенные крики не реагировала. Подойти к вооруженной булыжником пенсионерке никто не решился. Через некоторое время она сама убежала вдаль.

Кто-то предположил, что у самарчанки не все в порядке с головой, другие решили, что авто пострадало, поскольку якобы перекрыло пешеходную дорожку. Однако на самом деле во всем виноваты телефонные мошенники. По предварительным данным, 65-летняя женщина попалась на удочку аферистов – перевела им 1,5 млн рублей. Чтобы вернуть деньги, те предложили ей выполнить ряд заданий.

Как пишет Волга Ньюс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сначала пенсионерка пыталась поджечь торговый павильон, но, к счастью, ничего не вышло, потом зашла внутрь и разбила ногой витрину, а затем уже напала на чужую машину. Насколько известно, у женщины есть дочь. Та пообещала компенсировать ущерб. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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