Гора Светелка в Самарской области вошла в топ-15 «мест силы» России

Возвышенность находится в Шигонском районе Фото: Яндекс.Карты

Специалисты сервиса Туту.ру составили топ-15 «мест силы» России. В список вошла и одна из достопримечательностей Самарской области – гора Светелка, расположенная в Шигонском районе.

– Внешне Светелка симпатичная, но не уникальная: зеленый холм, на который можно подняться по грунтовой дороге. Но желания на ее вершине по-прежнему сбываются, особенно если по пути собрать семь гладких камней, четыре бросить по сторонам света на вершине, а три забрать с собой, – поделились в пресс-службе Туту.ру.

Гора Светелка действительно небольшая – ее высота составляет всего лишь 80 метров. Поэтому забраться на возвышенность не составляет труда. Тем не менее, гора ежегодно становится все более привлекательной для туристов. Отчасти потому, что она окутана ореолом мистики. Многие люди верят, что восхождение на гору позволяет наполниться мощной энергетикой, а сама Светелка исполнит любое желание.

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