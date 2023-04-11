Самарский врач рассказала о формировании культуры питания в семье

У ребенка должно быть правильное режимное питание. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главный внештатный специалист по дошкольно-школьной медицине минздрава Самарской области Инна Шадрина рассказала, как формировать культуру питания в семье и почему это важно для ребенка.

— Сегодня у детей уже в дошкольном и младшем школьном возрасте выявляется избыточная масса тела. Это зачастую связано с пищевым поведением, которое практикуется в семье. Поэтому важно говорить о культуре питания, — отметила Инна Шадрина.

У ребенка должно быть правильное режимное питание: завтрак, обед, полдник, ужин. Принимать пищу следует не чаще, чем каждые 4 часа с определенным набором полезных продуктов. Также важны правильные перекусы и дозированная физическая нагрузка. Для перекуса ребенку лучше давать фрукт или нарезанный овощ.

Уделять внимание стоит и пешим прогулкам на свежем воздухе. По словам врача, ребенок тоже должен проходить свои маленькие, детские тысячи шагов. А вот первую встречу ребенка со сладостями лучше отодвигать как можно дальше. Важно, чтобы они не вошли в привычку и не стали зависимостью. Большую роль в формировании культуры питания в семье играет пример родителей.

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