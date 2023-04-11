Акция «Первые в космосе 2.0» пройдет в Самарской области до 15 апреля 2023 года

Проект приурочен ко Дню космонавтики / Фото: vk.com/ast_smr

В Самарской области проходит акция «Первые в космосе 2.0». Она приурочена ко Дню космонавтики, 12 апреля 2023 года. Реализует проект ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Цель акции, которая продлится до 15 апреля 2023 года, – сохранение истории, воспитание гордости за славные деяния страны и объединение общества. Площадками для ее проведения станут дома культуры и культурно-досуговые центры. Там жителям региона покажут документальный фильм «Город, где рождаются ракеты» (6+), снятый в Самаре в 2011 году. 30-минутную киноленту специально для проекта предоставил областной общественный фонд «Поволжский историко-культурный фонд».

Показы фильма запланированы в более чем 80 учреждениях культуры в 17 муниципалитетах Самарской области. Вход свободный. С полным списком площадок можно ознакомиться здесь.