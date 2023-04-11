В Самарской области обновят еще один Дом культуры

Специалисты уже приступили к работе. Фото: министерство культуры региона

В Шигонском районе Самарской области планируют обновить Дом культуры. Здание было построено еще в 1989 году.

По информации министерство культуры Самарской области, ДК давно требовал обновления. Специалисты уже приступили к работам и демонтировали полы, перегородки, а также начали обшивку фасада. Заведующая сельским домом культуры Тамара Львовна отметила, что Дом культуры пользуется популярностью среди местных жителей и является центром общения и развития.

Ранее, благодаря реализации национального проекта «Культура», был проведен капитальный ремонт ДК в селе Шигоны. В 2022 года отрылся современные кинотеатр.

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